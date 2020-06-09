В худшем случае ВВП Испании опустится на 15%.

Еще одной экономике Европы предрекли мощный удар. Об этом сообщили журналисты из Bloomberg со ссылкой на сведения от Центробанка Испании. Эксперты считают, что Испания может оказаться в списке стран, больше всего пострадавших от пандемии коронавируса и последующего экономического кризиса. При худшем сценарии развития событий государственный ВВП упадет на 15% в 2020 году. Это станет самым сильнейшим падением в Еврозоне. Уже в текущем квартале ВВП Испании опустился на 21,8%.

Специалисты напоминают, что ВВП Испании сильно связан с туристической отраслью. Стране пришло вводить более жестких карантинный режим по сравнению с другими европейскими странами. В кризисное время многим работодателем придется сокращать сотрудников. Уровень безработицы в стране составлял 15% до начала пандемии. После распространения COVID-19 он составит около 18,1-23,6% в 2020 году.

Болгария готова принимать туристов без ограничений.

Видео: Youtube/ Bloomberg Politics