На северо-западе Испании пытаются найти и поймать нильского крокодила

Рептилия может достигать 200 кг и 3 метров в длину.

На северо-западе Испании правоохранительные органы пытаются найти и поймать нильского крокодила. Об этом сообщили журналисты из 20 minutos со ссылкой на экспертное заключение биологов. Они рассказали, что длина животного может составлять около 2,5 или 3 метров, а масса - более 20 кг. По предварительной информации, питомца мог выбросить бывший владелец. Хищник может проживать на свободе в течение нескольких недель или месяцев.

Полиция получила первые данные о разгуливающем по Испании крокодиле в пятницу, 5 июня. Опасного для человека хищника увидели жители муниципалитета Симанка в провинции Вальядолид. К субботе представители закона установили приблизительное место обитания рептилии. Они ищут крокодила в зоне слияния рек Дуэро и Писуэрга. Эта зона располагается в 20 км от центра провинции.

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Видео: Twitter / Onda Cero Valladolid