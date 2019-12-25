Еще к двум населенным пунктам Всеволожского района подведен природный газ

Строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах запланировано на 2023 год.

Еще к двум населенным пунктам Всеволожского района Ленобласти подведен природный газ: магистральный газопровод "Газпрома" подошел к деревне Екатериновка и поселку Заводской. После выполнения "разводки" по поселкам – на газ можно будет перевести 280 домов. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Теперь дело за строительством распределительных газопроводов в населенных пунктах, которое запланировано на 2023 год. Но уже сейчас жители частных домов в Екатериновке и Заводском могут подавать заявления на догазификацию. Юрий Андреев, председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

Заявки на догазификацию в Ленобласти можно подать через портал Единого оператора газификации, на сайте "Газпром газораспределение Ленинградская область", на странице компании ВКонтакте, на сайте Госуслуги, в МФЦ.

Фото: пресс-служба правительства 47 региона