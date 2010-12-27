Эрмитажную мумию просканировали на томографе, чтоб узнать ее пол

Результаты исследования пока неизвестны

В Петербурге сотрудники Эрмитажа просканировали древнюю мумию в томографе. Это нужно, чтобы больше узнать об экспонате: к примеру, возраст, пол, болезни, возраст, в котором она умерла, и так далее.

Сообщается, что этот экземпляр древнегипетской мумии был выбран потому, что сохранился наилучшим образом.

– Результаты полученных данных будут оглашены на пресс-конференции в Государственном Эрмитаже, после проведения анализа с привлечением судебно-медицинских исследований. Целью исследования было узнать пол, строение скелета, наличие на теле различных артефактов, возможную причину смерти и возраст экспоната, – говорится в официальном сообщении Эрмитажа.

Отмечается, что это первое в истории подобное исследование.

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