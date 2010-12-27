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Эрмитажную мумию просканировали на томографе, чтоб узнать ее пол
Сегодня, 10:21
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Эрмитажную мумию просканировали на томографе, чтоб узнать ее пол

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Результаты исследования пока неизвестны

В Петербурге сотрудники Эрмитажа просканировали древнюю мумию в томографе. Это нужно, чтобы больше узнать об экспонате: к примеру, возраст, пол, болезни, возраст, в котором она умерла, и так далее. 

Сообщается, что этот экземпляр древнегипетской мумии был выбран потому, что сохранился наилучшим образом. 

– Результаты полученных данных будут оглашены на пресс-конференции в Государственном Эрмитаже, после проведения анализа с привлечением судебно-медицинских исследований. Целью исследования было узнать пол, строение скелета, наличие на теле различных артефактов, возможную причину смерти и возраст экспоната, – говорится в официальном сообщении Эрмитажа. 

Отмечается, что это первое в истории подобное исследование. 

Фото: инстаграм

Теги: мрт , мумия пол и возраст , мумия эрмитаж , петербург , томограф , томография , эрмитаж
Категории: Новости СПб

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