Мумия из Эрмитажа пройдет обследование в Клинической больнице

Мумию Эрмитажа обследуют в Клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова. С помощью медицинской техники удастся определить многие анатомические данные мумии.

21 августа мумия прошла обследование на магнитно-резонансном и компьютерном томографах. Эрмитаж привез ее в Клиническую больницу № 122 им. Л. Г. Соколова.

Известно, что мумия женщины по имени Бабат из столицы Верхнего Египта - Фива.

Установлено, что мумии более 2,5 тысяч лет, а скончалась, приблизительно, в 35-40 лет. Для древних египтян такой возраст кончины считается нормальным.

Мумия Бабат представляет особый интерес, так как она до сих пор находится в пеленах, а сам экспонат еще никому не удалось повидать.

Благодаря новой медицинской техники установят точный пол мумии, возраст, рост, строение мумифицированного человека, его возможные болезни и причины смерти. Кроме того, ученые планируют узнать как именно происходило мумифицирование, что делали с органами и многое другое. Стоит отметить, что данной мумии могли по ошибке дать чужое имя. Для этого, в первую очередь, выяснят ее пол.

Если результаты исследований представят научный интерес, то на прием к специалистам КБ №122 "пойдут" следующие "пациенты" Эрмитажа. В настоящее время в Эрмитаже существует 7 мумий, при этом одна из них кошка.