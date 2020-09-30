Эрмитаж открыл продажу билетов с открытой датой

Билет с открытой датой стоит 1000 рублей.

Главный музейный комплекс Эрмитажа теперь можно посетить по билету с открытой датой. Билет будет действовать в течение трех дней – можно прийти в любое время. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Также отмечается, что если дата предполагаемого визита выпадает на нерабочий день Эрмитажа, то посещение может быть перенесено на следующий после выходного день.

Билет с открытой датой стоит 1000 рублей, льготы по нему не предусмотрены. Такой тип билета дает возможность однократно посетить экспозиции Главного музейного комплекса в любой из трех дней, начиная с указанной на билете даты.

В центральном пролете арки главных ворот Зимнего дворца установят сборно-разборный пункт досмотра. Соответствующий акт историко–культурной экспертизы разместили на сайте Минкульта РФ.

Фото: Piter.tv