Эрмитаж на VKFest: сотрудники музея совместили Рембрандта и Кандинского

Произведение искусства было выполнено в технике "аноморфоз": рассмотреть рисунок можно только стоя в одной точке.

На VKFest на площадке "Творчество" сотрудники Государственного Эрмитажа нарисовали объемную картину. Произведение искусства было выполнено в технике "аноморфоз": рассмотреть рисунок можно только стоя в одной точке. Корреспонденты Piter.TV поговорили с создателями полотна – сотрудниками Эрмитажа Ольгой Эйбертс и Марией Никифоровой.

Переднюю часть арт-объекта мы создавали заранее, потому что она довольно сложно создается. На нее нужно смотреть из одной точки. Такая техника называется "аноморфоз". Она собирается в одной точке, если отойти – картина разбиваться начинает разбиваться Мария Никифорова, сотрудник Государственного Эрмитажа.





Мы вложили в этот арт-объект несколько смыслов: он символизирует Эрмитаж единый, Эрмитаж неизвестный, Эрмитаж абстрактный и реальный, потому что мы совместили портреты Рембрандта и Кандинского – совершенно разные эпохи и совершенно разные направления – реализм и абстракцию, которые в нашей иллюзии соединяются и разбиваются одновременно. Ольга Эйбертс, сотрудник Государственного Эрмитажа.

Видео и фото: Piter.TV.