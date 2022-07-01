Эрдоган заявил о работе над организацией переговоров с Путиным

Президент Турции рассказал о желании поговорить с главрй РФ по вопросу экспорта украинского зерна.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о работе над организацией телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее заявление журналистам глава государства сделал по завершению пятничной молитвы.

Наши коллеги проводят консультации на предмет телефонных переговоров с Путиным и Зеленским. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что о плана поговорить по телефону с президентами двух стран в конце текущей недели или в начале будущей Реджеп Тайи Эрдоган говорил в четверг на пресс-конференции, которая состоялась по завершению саммита НАТО в Мадриде. Турецкий лидер намерен обсудить с украинским и российским лидерами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным вопрос экспорта зерна.

Эрдоган: Турция не планирует воевать с Грецией.

Фото и видео: YouTube / Haber Global