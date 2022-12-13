Эрдоган заявил, что Турция не достигла этапа ввода санкций против России

Глава Турции рассказал о том, что никто не сможет обходить через Анкару западные санкции.

Турция сейчас находится не на том этапе, чтобы вводить санкционное антироссийское давление по примеру стран коллективного Запада. Соответствующее заявление в рамках эфира на местном телеканале сделал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Политик пояснил слова министра по иностранным делам Мевлюта Чавушоглу, который ранее объявил на брифинге с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном о том, что Анкара не будет участвовать в односторонних ограничительных мерах в отношении Москвы, но при этом страна не позволит никому обходить эти санкции.

Мы не на том этапе, где мы могли бы ввести санкции против России, как делает Запад... Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил Эрдоган.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan