Эрдоган высказался за увеличение числа постоянных членов СБ ООН

В Турции считают, что африканский регион недостаточно представлен в ООН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался за увеличение числа постоянных членов Совета безопасности ООН за счет стран Африки. Очередное заявление о необходимости расширения СБ политик сделал в рамках выступления на Третьем Саммите партнерства между Анкарой и африканским регионом. Мероприятие транслировалось на официальном аккаунте главы государства в социальной сети Twitter.

Мы ведем борьбу под лозунгом "Мир больше пяти". Нельзя считать справедливым, что Африканский континент при населении 1,3 млрд человек не может влиять на решения Совбеза ООН. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Польши

Эрдоган уведомил участников мероприятия о своем намерении довести уровень товарооборота Турции со странами Африки сначала до 50 млрд долларов, а затем и до 75 млрд. По словам президента республики, в прошлом году этот показатель составил $25,3 млрд.

МИД Турции: Анкара и Ереван откроют авиасообщение.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan