Эрдоган предложил Москве, Баку и Еревану провести встречу по Карабаху

Глава Турции рассказал о новой мирной инициативе.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу о том, что предложил российскому, азербайджанскому и армянскому коллегам организовать четырехстороннюю встречу по вопросу Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление политик сделал в рамках выступления перед местными журналистами. Иностранный глава государства дал комментарий перед своим вылетом в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Спикер пояснил, что намерен обсудить встречу с президентом Ильхамом Алиевым.

Мы выступили с предложением провести трехстороннюю встречу, даже четырехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе с моим участием и с Путиным, Алиевым и Пашиняном. реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

В Турции добавили, что пока что ответа на предложение Анкары от возможных участников мероприятия не последовало.

Эрдоган рассказал, сколько часов в день спит.

Фото и видео: YouTube / CNN TÜRK