Уже со 2 сентября посетителей ждут 9 разных выставок.

Музей современного искусства "Эрарта" открывается 2 сентября. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Этот сентябрь для нас особенный, потому что музею исполняется 10 лет. пресс-служба музея

Уже со 2 сентября посетителей ждут 9 разных выставок: Хон Сонён "Отсюда и в вечность", Андреас Ваннештедт "Анимация", Рассел Джеймс "Десять лет за кулисами Victoria"s Secret Fashion Show", Гарри Бенсон "The Beatles и не только", Марина Федорова "Cosmodreams", "Фантасмагории. Мастера современной грузинской живописи", Александр Попыкин "Моя музыка", Александра Ефимова "Быстрее ветра", Константин Стерхов "Витрины".

Фото: Эрарта. Музей современного искусства