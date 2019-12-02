Музей современного искусства "Эрарта" открывается 2 сентября. Об этом сообщила пресс-служба музея.
Этот сентябрь для нас особенный, потому что музею исполняется 10 лет.
пресс-служба музея
Уже со 2 сентября посетителей ждут 9 разных выставок: Хон Сонён "Отсюда и в вечность", Андреас Ваннештедт "Анимация", Рассел Джеймс "Десять лет за кулисами Victoria"s Secret Fashion Show", Гарри Бенсон "The Beatles и не только", Марина Федорова "Cosmodreams", "Фантасмагории. Мастера современной грузинской живописи", Александр Попыкин "Моя музыка", Александра Ефимова "Быстрее ветра", Константин Стерхов "Витрины".
Фото: Эрарта. Музей современного искусства
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