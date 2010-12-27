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За неделю в Петербурге госпитализировали 371 человека с гриппом и ОРВИ
Сегодня, 14:02
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nastya960

За неделю в Петербурге госпитализировали 371 человека с гриппом и ОРВИ

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Грипп пошел на спад.

Эпидемия гриппа в Петербурге идет на спад. Данные Боткинской больницы свидетельствуют о том, что нуждающихся в стационарной помощи пациентов за последнюю неделю стало меньше на 65 человек.

Еще две недели назад с признаками гриппа и ОРВИ были госпитализированы 436 человек, а на прошлой неделе уже 371 человек. По-прежнему в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 17 человек.

Всего с конца 2018 года и по сегодняшний день в Боткинской больнице лежали 3689 человек.

Фото: pixabay.com

 

 

 

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Теги: боткинская больница, грипп, орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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