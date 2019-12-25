Эпидемиолог: постковидный синдром может появиться через 24 недели после выписки

При этом чаще всего симптомы наблюдаются спустя 4 недели после болезни.

Симптомы постковидного синдрома могут появиться даже спустя несколько месяцев после выписки из больницы. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Так, у некоторых пациентов постковидный синдром развивается через 24 недели после болезни. Однако чаще всего симптомы наблюдаются спустя 4 недели.

С начала пандемии в Петербурге зафиксировали более 530 тысяч человек, заразившихся КОВИД. Умерли 19 тысяч жителей города, привились 1 млн 370 тысяч, из них 1 млн 137 тысяч полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее петербургские ученые назвали категории пациентов, у кого больше вырабатывается антител.

Фото: Piter.TV