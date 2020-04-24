Эксперт рекомендовал проработать поэтапный выход из самоизоляции

Каждый этап необходимо тщательно анализировать.

Эпидемиолог рекомендовал проработать поэтапный выход из самоизоляции. Такое мнение выразил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов.

В ходе совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой эксперт пояснил, что необходимо продержаться до 12 мая. Иначе может спровоцировать вторую волну эпидемии коронавируса в стране.

При выходе из ограничений нужно регулярно анализировать происходящую ситуацию. Тогда будет возможность вернуться на предыдущую ступень, заключил Семенов.