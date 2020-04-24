  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:51
105
nadiputintseva
Код вставки плеера

Эксперт рекомендовал проработать поэтапный выход из самоизоляции

0 0

Каждый этап необходимо тщательно анализировать.

Эпидемиолог рекомендовал проработать поэтапный выход из самоизоляции. Такое мнение выразил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов.

В ходе совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой эксперт пояснил, что необходимо продержаться до 12 мая. Иначе может спровоцировать вторую волну эпидемии коронавируса в стране.

При выходе из ограничений нужно регулярно анализировать происходящую ситуацию. Тогда будет возможность вернуться на предыдущую ступень, заключил Семенов.

Теги: вице-премьер татьяна голикова, пандемия коронавируса
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии