Эпидемиолог не исключил появления более заразных мутаций коронавируса

Ученые начали больше внимания обращать на лямбда-штамм.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов Александр Горелов рассказал, что во всем мире выделяются много недифференцированных штаммов коронавируса. Он не исключает того факта, что могут появиться более заразные мутации. Об этом сообщает "Профиль".

По словам эпидемиолога, ученые начинают чаще обращать внимание на лямбда-штамм. Он появился в Перу, а теперь о выявлении этого штамма сообщили уже 30 стран.

Горелов подчеркнул, что для заражения лямбда-штаммом достаточно просто пройти мимо инфицированного человека. Однако он добавил, что в России случаи заражения этим вариантом пока не зарегистрированы.

В эфире телеканала телеканала "Россия-1" специалист рассказал, что, возможно, среди выявляемых штаммов есть тот, который приобретет "суперсвойства" и обгонит "дельту".

Ранее мы писали, что в Ленобласти закупают дорогостоящие лечебные препараты для ковидных стационаров. Стоимость закупки составила 59 млн рублей.

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