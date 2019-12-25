Эпидемиолог назвал условие повторного заражения коронавирусом

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян назвал условие повторного заражения коронавирусом.
В интервью телеканалу "Звезда" ученый причиной, из-за которой человек опять может заболеть, может стать слабый иммунитет - так называемое иммунодефицитное состояние. Тотолян отметил, что повторное заражение возможно в теории, и сам он не убежден в этом на сто процентов.
Эксперт добавил, что тесты могут показывать неправильные результаты, поэтому необходимо проводить более детальное обследование.
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Фото: © АГН Москва / Кирилл Зыков
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