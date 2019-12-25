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Эпидемиолог назвал условие повторного заражения коронавирусом
Сегодня, 16:15
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Rybka123

Эпидемиолог назвал условие повторного заражения коронавирусом

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За последние сутки в России выявили 28948 случаев новой коронавирусной инфекции.

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян назвал условие повторного заражения коронавирусом. 

В интервью телеканалу "Звезда" ученый причиной, из-за которой человек опять может заболеть, может стать слабый иммунитет - так называемое иммунодефицитное состояние. Тотолян отметил, что повторное заражение возможно в теории, и сам он не убежден в этом на сто процентов.

Эксперт добавил, что тесты могут показывать неправильные результаты, поэтому необходимо проводить более детальное обследование.

Ранее: Петербург вышел на первое место по коэффициенту заболеваемости COVID-19

Фото: © АГН Москва / Кирилл Зыков

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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