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Власти Петербурга потратили более 100 млн рублей на подготовку жилых зданий к зиме
Сегодня, 9:39
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Alena_Zinovieva
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Власти Петербурга потратили более 100 млн рублей на подготовку жилых зданий к зиме

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В настоящее время 90 % жилых зданий уже готово к холодам.

Энергетики отчитались вице-губернатору Петербурга Игорю Албину о подготовке жилых домов к отопительному сезону. По информации главного инженера ООО "Петербургтеплоэнерго" Андрея Мирера всего компания потратила на ремонт более 100 млн рублей. Об этом он рассказал на заседании городской межведомственной комиссии, сообщает пресс-служба Администрации Петребурга.

По словам председателя Жилищного комитета Сергея Шарлаева, всего к отопительному сезону необходимо подготовить 23 346 жилых зданий. В настоящее время 90 % домов уже готовы к холодам.

Ранее мы писали, что за лето в Петербурге проверили более пяти километров труб.

Фото: gov.spb.ru

Теги: отопительный сезон , подготовка к зиме , энергетики
Категории: Лента новостей Новости СПб

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