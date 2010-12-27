Власти Петербурга потратили более 100 млн рублей на подготовку жилых зданий к зиме

В настоящее время 90 % жилых зданий уже готово к холодам.

Энергетики отчитались вице-губернатору Петербурга Игорю Албину о подготовке жилых домов к отопительному сезону. По информации главного инженера ООО "Петербургтеплоэнерго" Андрея Мирера всего компания потратила на ремонт более 100 млн рублей. Об этом он рассказал на заседании городской межведомственной комиссии, сообщает пресс-служба Администрации Петребурга.

По словам председателя Жилищного комитета Сергея Шарлаева, всего к отопительному сезону необходимо подготовить 23 346 жилых зданий. В настоящее время 90 % домов уже готовы к холодам.

Ранее мы писали, что за лето в Петербурге проверили более пяти километров труб.

Фото: gov.spb.ru