Елизавета Туктамышева дважды упала во время показа новой короткой программы

В пятницу, 23 августа, на мой сцене "Юбилейного" прошла открытая тренировка фигуристов из группы Алексея Мишина.

Фигуристка Елизавета Туктамышева дважды упала во время открытой тренировки группы учеников Алексея Мишина. Моменты падения попали на видео, их запечатлели "Спорт день за днем".

Туктамышева считается одним из лидеров группы, однако открытая тренировка прошла не так гладко. После замечаний тренера девушка идеально откатала свой номер в стиле "ближневосточного джаза". Спортсменка планирует исполнять два тройных акселя, которые считаются самым сложным элементов в женском одиночном катании.

С программой 22-летняя фигуристка выступит на этапах Гран-при в США и Китае.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что болельщикам "Зенита" выделили более 4 тыс. мест в гостевом секторе на матч со "Спартаком".

Фото: sportsdaily.ru, liza_tuktik / Instagram