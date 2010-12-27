Болельщикам "Зенита" выделили более 4 тыс. мест в гостевом секторе на матч со "Спартаком"

Для покупки билета фанат сине-бело-голубых должен иметь регистрацию в Петербурге или Ленобласти.

С 25 августа откроется свободная продажа билетов на матч "Зенита" со "Спартаком", который состоится 1 сентября на выезде. Для болельщиков сине-бело-голубых выделили более 4 тыс. мест на московском стадионе, сообщила пресс-служба "Зенита".

Как стало известно, стоимость одного билета составит 1500 рублей. С 22 по 24 августа они будут доступны для владельцев действующих абонементов на весь сезон или на первый круг на "Газпром Арену", а с 25 августа поступят в свободную продажу.

В пресс-службе отметили, что приобрести билет можно будет только по паспорту с регистрацией в Петербурге или Ленобласти. При входе на гостевой сектор "Открытия Арены", где пройдет матч, будут проверять удостоверение личности.

Всего для болельщиков "Зенита" выделили 4236 билетов.

Петербургский клуб сыграет со "Спартаком" 1 сентября в 19:00 в Москве в рамках 8-го тура РПЛ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Семак не сможет руководить "Зенитом" в мачте с "Уфой".

Фото: ФК "Зенит"