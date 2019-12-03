Елизавета Боярская прочтёт отрывки из книги Доктора Лизы в Instagram

Доктор Лиза погибла во время крушения самолета 25 декабря 2016 года.

Если бы общественный деятель и правозащитник Елизавета Глинка (Доктор Лиза) была жива, то сейчас бы добывала маски, организовывала питание для бездомных, помогала своим друзьям и пациентам. Об этом в Instagram написала актриса Елизавета Боярская.

Сегодня в 13:00 актриса планирует в прямом эфире прочитать отрывок из книги "Письма о любви к людям", в которой есть как тексты самой Доктора Лиза, так и воспоминания о ней.

Утром 25 декабря 2016 года самолёт Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, разбился через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, все они погибли. В Сирию направлялись 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), еще восемь военных и двое государственных служащих.

Ранее Елизавета Боярская рассказала о своей самоизоляции.

Фото: Instagram/ Елизавета Боярская