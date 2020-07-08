Лиза Арзамасова впервые показала маленького сына

Актриса опубликовала у себя в Instagram видео с мальчиком.

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова впервые показала своим подписчикам в Instagram своего маленького сына. Она решила не скрывать лицо мальчика никакими смайликами.

В такой хороший праздник решили не прятаться. Радуемся сами и вас хотим радовать этой обезоруживающей улыбкой. Будьте, как дети. Написала Лиза

Звезда "Папиных дочек" опубликовала видео в честь Дня сына.

Знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками, - Лев Ильич! Отметила актриса

Милую видеозапись прокомментировали сотни людей. Многие отметили, что ребенок очень похож на маму.

— Боже!!! Маленькая Лиза, — написала Елизавета Боярская.

— Как похож на маму, — заявила актриса "Мажора" Карина Разумовская.

—Как похож на тебя. Чудо просто, — сказала звезда "Деффчонок" Галина Боб.

Ранее мы писали, что певица Ольга Серябкина стала мамой.

Видео: Instagram / liza_arzamasova