Лиза Арзамасова впервые показала маленького сына

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова впервые показала своим подписчикам в Instagram своего маленького сына. Она решила не скрывать лицо мальчика никакими смайликами.
В такой хороший праздник решили не прятаться. Радуемся сами и вас хотим радовать этой обезоруживающей улыбкой. Будьте, как дети.
Написала Лиза
Звезда "Папиных дочек" опубликовала видео в честь Дня сына.
Знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками, - Лев Ильич!
Отметила актриса
Милую видеозапись прокомментировали сотни людей. Многие отметили, что ребенок очень похож на маму.
— Боже!!! Маленькая Лиза, — написала Елизавета Боярская.
— Как похож на маму, — заявила актриса "Мажора" Карина Разумовская.
—Как похож на тебя. Чудо просто, — сказала звезда "Деффчонок" Галина Боб.
Ранее мы писали, что певица Ольга Серябкина стала мамой.
Видео: Instagram / liza_arzamasova
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