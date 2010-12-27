Спектакль "Раневская. Сквозь смех и слезы"

Возрастное ограничение: 12+.

Этот спектакль уже более сотни раз показывали на самых разных сценах России и Зарубежья. Тысячи зрителей смеялись, рукоплескали и, сдерживая слезы, сопереживали происходящему.

О чем же эта история? Великие люди, как правило, не приспособлены к быту, поэтому они нередко становятся жертвами расчетливых домработниц. Одна из них вторгается в квартиру гениальной Фаины Раневской. В этой почти детективной и реальной истории раскроется характер легендарной и неповторимой актрисы. Раскроется ее время, которое вызовет ностальгию, светлую грусть и радость от встречи с настоящим подлинным.

В ролях: Ольга Кирсанова-Миропольская, Алексей Васильев, Наталья Лыжина, Елизавета Арзамасова, Зоя Буряк

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная, 27

Фото: ВКонтакте / Раневская.Сквозь смех и слезы!