Елин: "Петербург сможет заработать триллион к 2024-2025 годам

Он представит стратегию развития города в мае этого года.

В Петербурге проходит заседание правительства, на котором одним из главных вопросов стала новая бюджетно-финансовая стратегия развития города. Представить стратегию в Смольном в мае пообещал вице-губернатор Евгений Елин. Об этом сообщают городские СМИ.

При сохранении тех норм расходов на модернизацию, можно мобилизовать до 255 млрд рублей. Это бюджет, который имел город более 10 лет назад. Евгений Елин

Евгений Елин отметил, что получать доходы в 1 триллион можно будет к 2024-2025 годам. Для этого нужно повысить эффективность собираемости налогов, вернуться к практике привлечения в город крупных налогоплательщиков и другое.

Фото: Piter.TV