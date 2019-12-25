Электросамокатчик, сбивший 11-летнего ребенка на проспекте Энгельса, предстанет перед судом

Несовершеннолетнему потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Электросамокатчик, сбивший ребенка на проспекте Энгельса, предстанет перед судом. Подробности аварии рассказала прокуратура Выборгского района.

По версии следователей, вечером 23 апреля 2024 года 22-летний молодой человек на электросамокате около дома 111, корпус 1 по проспекту Энгельса сбил 11-летнего ребенка, который также управлял электросамокатом. Несовершеннолетнему потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Молодой человек обвиняется по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение другим участником движения правил безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Обвиняемый признал вину, сообщил, что двигался вдоль дома со скоростью 15-20 км/ч и на повороте вовремя не заметил второго участника дорожного движения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Гражданском проспекте автоледи сбила девочку-подростка на электросамокате.

Фото: Piter.tv