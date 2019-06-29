В Кронштадте перед судом предстанет электросамокатчик, который сбил пенсионерку и скрылся

В ходе дознания обвиняемый компенсировал потерпевшей причиненный материальный вред.

В Петербурге перед судом предстанет электросамокатчик, который сбил пенсионерку и скрылся. Об этом сообщила прокуратура Кронштадтского района.

По версии следствия, 35-летний мужчина вечером 10 июня у дома по Широкой улице в Кронштадте на электросамокате на полном ходу врезался в 71-летнюю женщину и повалил её с ног. После происшествия самокатчик скрылся, а женщину увезли в больницу, где ей диагностировали закрытый перелом шейки плеча. Данная травма расценивается как тяжкий вред здоровью.

В ходе дознания обвиняемый компенсировал потерпевшей причиненный материальный вред. Уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.

Осенью у ещё одного петербуржца дома взорвался электросамокат.

Фото: Piter.tv