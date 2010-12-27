Электрик отдал треть миллиона коллекционеру с золотыми зубами за церские червонцы

18 ноября мужчина, увлекающийся нумизматикой, обменял 320 тысяч рублей на 50 царских монет, которые оказались подделкой, сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Известно, что сделка состоялась около полудня у дома 5 по улице Тазаева. Электромонтер, увлекающийся в свободе время нумизматикой, отдал двум неизвестным мужчинам 320 тысяч рублей за 50 монет, которые, по словам продавцов, являются золотыми царскими червонцами.
Только к вечеру мужчина понял, что отдал деньги мошенникам. Пострадавший описал полиции торговцев редкостями. По описанию, правоохранительные органы разыскивают двух мужчин азиатской внешности, 40-45 и 20-25 лет, у одного из них все зубы сделаны из золота.