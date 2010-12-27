Электрички в сторону Ладожского озера и обратно утром были задержаны на 50 минут из-за технического сбоя

О проблемах сообщили петербуржцы, которые не успели вовремя добраться до работы.

Утром 18 мая на Балтийском вокзал прозошел сбой в расписании электричек. О задержка пригородных поездов сообщили пассажиры, которые направлялись от станции "Ладожское озеро" до Финляндского вокзала. По данным очевидцев, проблемы возникли из-за неполадок в контактной сети. Предполагают, что отсутствует напряжение.

В течение некоторого времени весь транспорт встал. Представители пресс-службы Октябрьской железной дороги прокомментировали ситуацию. По их сведениям, произошла техническая неисправность. Ремонтные работы были завершены к восьми часам утра. Из-за непредвиденной ситуации были задержаны две электрички от Санкт-Петербурга и еще две в обратном направлении. Электрпоезда прибыли в пункты назначения на 50 минут позже заявленного времени.

Фото: Pixabay.com

