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Электрички в сторону Ладожского озера и обратно утром были задержаны на 50 минут из-за технического сбоя
Сегодня, 9:37
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lesjasap
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Электрички в сторону Ладожского озера и обратно утром были задержаны на 50 минут из-за технического сбоя

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О проблемах сообщили петербуржцы, которые не успели вовремя добраться до работы.

Утром 18 мая на Балтийском вокзал прозошел сбой в расписании электричек. О задержка пригородных поездов сообщили пассажиры, которые направлялись от  станции "Ладожское озеро" до Финляндского вокзала. По данным очевидцев, проблемы возникли из-за неполадок в контактной сети. Предполагают, что отсутствует напряжение. 

В течение некоторого времени весь транспорт встал. Представители пресс-службы Октябрьской железной дороги прокомментировали ситуацию. По их сведениям, произошла техническая неисправность. Ремонтные работы были завершены к восьми часам утра. Из-за непредвиденной ситуации были задержаны две электрички от Санкт-Петербурга и еще две в обратном направлении. Электрпоезда прибыли в пункты назначения на 50 минут позже заявленного времени. 

Фото: Pixabay.com
 

Теги: контактная сеть , ладожский вокзал , напряжение , электрички
Категории: Новости СПб Происшествия

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