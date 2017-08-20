Электричка насмерть сбила пьяного мужчину возле станции "Навалочная"

Умерший в состоянии алкогольного опьянения пытался перейти пути в неположенном месте.

Вечером 25 ноября на ж/д путях в Петербурге произошел очередной несчастный случай. Около 21:00 электричка сбила пьяного мужчину возле станции "Навалочная". Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по Северо-Западному федеральному округу.

43-летний житель Новгородской области пытался перейти пути в неположенном месте. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полученная травма оказалась смертельной. Рядом с погибшим нашли бутылку со спиртным.

По факту случившегося проводится проверка.

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