Очевидцы предположили, что это был рабочий.

Утром 16 декабря на съезде с КАД на проспект Косыгина насмерть сбили человека. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть, что на место инцидента уже приехали сотрудники спасательных служб и полиции. Рядом со служебными машинами находится серый автомобиль и лежащее на асфальте тело. По словам очевидцев, пострадавший лежал на дороге на протяжении нескольких часов.

Я мимо проезжала в 6 часов, он ещё был не накрыт, жилета на нем не было, обычная одежда, а вот потом около восьми, уже почему-то светоотражающим накрыли. пользователь в комментариях под постом

Некоторые петербуржцы видели погибшего и в 12 часов. Очевидцы предположили, что это был рабочий.

Этим же утром каршеринг снес ограждение на Комендантском проспекте.

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