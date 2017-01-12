Утром 16 декабря на съезде с КАД на проспект Косыгина насмерть сбили человека. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
На кадрах можно увидеть, что на место инцидента уже приехали сотрудники спасательных служб и полиции. Рядом со служебными машинами находится серый автомобиль и лежащее на асфальте тело. По словам очевидцев, пострадавший лежал на дороге на протяжении нескольких часов.
Я мимо проезжала в 6 часов, он ещё был не накрыт, жилета на нем не было, обычная одежда, а вот потом около восьми, уже почему-то светоотражающим накрыли.
пользователь в комментариях под постом
Некоторые петербуржцы видели погибшего и в 12 часов. Очевидцы предположили, что это был рабочий.
Этим же утром каршеринг снес ограждение на Комендантском проспекте.
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