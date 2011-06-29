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Каршеринг снес ограждение на Комендантском проспекте

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Информации о пострадавших нет.

Утром 16 декабря в Приморском районе заметили аварию с участием каршерингового автомобиля "Яндекс.Драйв". Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. 

Инцидент произошел на Комендантском проспекте, недалеко от метро с одноименным названием. На кадрах можно увидеть девушку и молодого человека. По словам петербуржцев, изначально у машины находился лишь молодой человек. Некоторые очевидцы заявили, что за рулем авто была девушка. 

В результате столкновения пострадала передняя часть машины. Информации о пострадавших нет.

Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на Невском проспекте.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Кирилл Иванов

Теги: дтп, каршеринг, комендантский проспект, ограждение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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