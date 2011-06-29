Каршеринг снес ограждение на Комендантском проспекте

Утром 16 декабря в Приморском районе заметили аварию с участием каршерингового автомобиля "Яндекс.Драйв". Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
Инцидент произошел на Комендантском проспекте, недалеко от метро с одноименным названием. На кадрах можно увидеть девушку и молодого человека. По словам петербуржцев, изначально у машины находился лишь молодой человек. Некоторые очевидцы заявили, что за рулем авто была девушка.
В результате столкновения пострадала передняя часть машины. Информации о пострадавших нет.
Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на Невском проспекте.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Кирилл Иванов
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