Каршеринг снес ограждение на Комендантском проспекте

Информации о пострадавших нет.

Утром 16 декабря в Приморском районе заметили аварию с участием каршерингового автомобиля "Яндекс.Драйв". Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Инцидент произошел на Комендантском проспекте, недалеко от метро с одноименным названием. На кадрах можно увидеть девушку и молодого человека. По словам петербуржцев, изначально у машины находился лишь молодой человек. Некоторые очевидцы заявили, что за рулем авто была девушка.

В результате столкновения пострадала передняя часть машины. Информации о пострадавших нет.

Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на Невском проспекте.

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