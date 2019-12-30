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Электричество в трех домах в Выборгском районе восстановили спустя 19 часов
Сегодня, 18:10
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Электричество в трех домах в Выборгском районе восстановили спустя 19 часов

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Около 3 тыс. человек остались без воды, света и тепла.

Подачу электроэнергии в трех домах Выборгского района удалось вернуть утром 24 января. Электричество пропало около 15 часов 23-го января. Без света и тепла осталась новостройка на Выборгском шоссе, 15 и два корпуса дома №11 на Заречной улице, сообщила пресс-служба жилищного комитета Петербурга.

В общей сложности пострадали около 3 тыс. человек. Решать проблему пришлось городской администрации, так как, по словам комитета, электросетевая компания, которая обслуживает дома, не смогла оперативно устранить дефект и вернуть электроснабжение. 

Удалось установить, что 23 января в 14:00 произошло технологическое нарушение на кабельной линии. Дефект обнаружили в Парголово по адресу Заречная, 11, корпус 4. 

Для жильцов организовали пункт обогрева в лицее №486, также "Водоканал" установил бочку с питьевой водой. 

Нарушение удалось устранить в 04:55. Затем электроснабжение было восстановлено в полном объеме. 

"Данное происшествие выявило недостатки в эксплуатации электросетей частными компаниями. В первую очередь, это недостаточное техническое обеспечение и отсутствие возможности устранения сложных дефектов в установленные нормативные сроки",

- отметили в пресс-службе жилищного комитета. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

 

Теги: электричество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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