Элджей "взорвал" питерский клуб

В Петербурге прошёл концерт хип-хоп исполнителя Элджея. Своим концертом музыкант "взорвал" питерский клуб "Зал Ожидания". Элджей - активно набирающий популярность певец. Независимый представитель хип-хоп сцены, рэп-исполнитель.

Творческий путь Алексея Узенюка ( настоящее имя певца) начался еще в 2009 году, но в 2016 он переориентирует свой стиль, а его образ, как шаблонного рэпера уходит на задний план. Allj начинает появляться на публике в белых линзах, которые создают исполнителю индивидуальный образ. Многие поклонники начинают задавать Элджею вопросы «что с твоими глазами?». Певец выпускает песню с соответствующим названием «Что с моими глазами?»



На сегодняшний день Элджей является одним из самых популярных певцов среди молодёжи. На его концерте в Петербурге удалось побывать корреспондентам Piter.tv и насладится незабываемой атмосферой ультрамариновых танцев.

Яркий свет, модные электронные биты, невероятная толпа фанатов, знающая все песни любимого исполнителя наизусть, и, конечно же, мощнейшая энергетика исполнителя не смогли оставить равнодушным никого.

Петербургская публика услышала самые любимые песни, которые прочно занимают лидирующие позиции во многих топ чартах.

"Розовое вино", "Рваные джинсы", "Дисконект" и многие другие хиты поклонники пели громче, чем сам музыкант.

Концентрация стиля, крутой музыки, ярких цветов и танцев зашкаливала. На концерте было настолько жарко, что певец разделся прямо на сцене, тем самым ещё больше взбудоражив фанатов.

Катерина Суворова, Алиса Лукьянова

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