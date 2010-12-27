Вечером 18 марта в стенах информационного центра "Выборы Президента РФ 2018" в Доме журналиста. сотрудник социологического института РАН Татьяна Протасенко огласила данные опроса избирателей в Петербурге. По ее словам, в опросе приняли участие 31251 человек, однако ответили на вопрос о выбранном кандидате ответили лишь 20621 из них. Социологический тест проходил на 81 избирательном участке.
Экзитпол: на выборах в Петербурге Путин набрал более 67% голосов
Стали известны результаты социологического опроса избирателей в Петербурге. По предварительным данным, большее количество голосов набрал Владимир Путин, за которого проголосовали более 67% граждан.