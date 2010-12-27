Экзитпол: на выборах в Петербурге Путин набрал более 67% голосов

Стали известны результаты социологического опроса избирателей в Петербурге. По предварительным данным, большее количество голосов набрал Владимир Путин, за которого проголосовали более 67% граждан.

Вечером 18 марта в стенах информационного центра "Выборы Президента РФ 2018" в Доме журналиста. сотрудник социологического института РАН Татьяна Протасенко огласила данные опроса избирателей в Петербурге. По ее словам, в опросе приняли участие 31251 человек, однако ответили на вопрос о выбранном кандидате ответили лишь 20621 из них. Социологический тест проходил на 81 избирательном участке.

Выборы президента РФ 2018: итоги, результаты



По предварительным данным, в президентской гонке лидирует Владимир Путин, он набрал от 67,5% до 70-75% голосов. На втором месте расположился Павел Грудинин, за него проголосовали 8,9% граждан. У Владимира Жириновского 4,4% голосов, Ксения Собчак набрала 4%. Григорий Явлинский получил 3,5% голосов, Борис Титов - 1,7%. На последних местах расположились Максим Сурайкин и Сергей Бабурин, они набрали 1 и 0,6% соответственно.



Ранее стало известнно, что явка избирателей в Петербурге превысила 55%.