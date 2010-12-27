В Петерурге задержан экстремист из Таджикистана, прятавшийся год от полиции

Полиция Северной столицы задержала мигранта, обвиняемого в террористической деятельности в Таджикистане.

Оперативники из центра “Э” поймали в Петербурге экстремиста, приехавшего из Таджикистана. Нелегальный мигрант вычислен и задержан. Теперь преступника передадут иностранным коллегам. На Родине злоумышленника обвиняют в создании экстремистской организации. Его пытались разыскать с середины мая 2017 года.

Правоохранительные органы Северной столицы установили местонахождение мигранта из Средней Азии, находящегося в международном розыске. Задержание 34-летнего мигранта происходило днем 14 марта около 25 дома по Рижскому проспекту. Экстремисту назначена временная мера пресечения - арест. Гражданин находится в 77 отделении полиции Адмиралтейского района. В ближайшее время за ним приедет таджикский представитель закона.

В настоящее время петербургская полиция пытается установить возможные связи задержанного с преступной деятельностью на территории Северной столицы и Ленинградской области.

