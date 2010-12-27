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В Петерурге задержан экстремист из Таджикистана, прятавшийся год от полиции
Сегодня, 10:15
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lesjasap
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В Петерурге задержан экстремист из Таджикистана, прятавшийся год от полиции

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Полиция Северной столицы задержала мигранта, обвиняемого в террористической деятельности в Таджикистане.

Оперативники из центра “Э” поймали  в Петербурге экстремиста, приехавшего из Таджикистана. Нелегальный мигрант вычислен и задержан. Теперь преступника передадут иностранным коллегам. На Родине злоумышленника обвиняют в создании экстремистской организации. Его пытались разыскать с середины мая 2017 года.

Правоохранительные органы Северной столицы установили местонахождение мигранта из Средней Азии, находящегося в международном розыске. Задержание 34-летнего мигранта происходило днем 14 марта около 25 дома по Рижскому проспекту. Экстремисту назначена временная мера пресечения - арест. Гражданин находится в 77 отделении полиции Адмиралтейского района. В ближайшее время за ним приедет таджикский представитель закона. 

В настоящее время петербургская полиция пытается установить возможные связи задержанного с преступной деятельностью на территории Северной столицы и Ленинградской области. 
 

Теги: мигрант , таджикистан , центр э , экстремист
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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