ЭкспоФорум выиграл суд у строительной компании "Аляска"

В Петербурге ЭкспоФорум вернул себе 4 млн руб от нерадивых строителей.

ООО "Аляска" проиграла суд АО "ЭкспоФорум" в Петербурге. Об этом сообщает портал Delovoe.TV. Теперь строительная компания заплатит акционерному обществу более 4 млн рублей.

Поводом для иска стало невыполнение работ по установке рекламных конструкций на территории Шушар. "Аляска" заключила договор с "ЭкспоФорумом" и получила аванс в размере 4.4 млн рублей. При этом в ближайшие месяца рекламоносители так и не появились на оговоренных территориях. Юристы "ЭкспоФорума" сочли это неосновательным обогащением.

Попытка расторжения договора в мирном порядке не увенчалась успехом. Представители "ЭкспоФорума" обратились в Арбитражный суд, который поддержал их иск. Отметим, что юристы "Аляски" на заседание не явились.

Фото: totalexpo.ru