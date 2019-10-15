В ОЭЗ Петербурга появятся три проекта с инвестициями в 3,8 млрд руб

Проекты одобрил экспертный совет зоны.

Экспертный совет особой экономической зоны в Петербурге одобрил три инвестиционных проекта по разработке технологий для газовой отрасли, микроэлектроники и систем безопасности. Как рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Евгения Елина, всего в проекты вложат 3,8 млрд рублей.

Известно, что первый проект будет подразумевать лабораторно-пилотный комплекс в ОЭЗ или технологический центр промышленных инноваций "Газпром нефти". Новый центр позволит управлять комплексом научно-исследовательских работ, в том числе инжинирингом и лицензированием технологий. На первом этапе центр разместится на площадке "Новоорловская", в дальнейшем он расширится, а в 2021 году начнется строительство инфраструктуры.

Второй проект ООО "Планета" направлен на создание научно-производственного комплекса по разработке и выпуску различной защищенной вычислительной техники, а также средств диагностики и борьбы с инфекциями и вирусам на основе российских микропроцессоров линейки "Эльбрус". Устройства серии "Вирустоп" предназначены для сдерживания темпов распространения инфекций путем обеззараживания помещений и поверхностей в режиме реального времени. Для проекта запрашивается участок в 1,47 га для строительства инновационного комплекса общей площадью 6 тысяч квадратных метров. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года.

Последним проектом стали "Системы личной и имущественной безопасности "Юпитер" ООО "Элеста". Продукция этой организации – комплексные системы безопасности и охраны объектов, системы архивирования, хранения и обработки данных аудио- и видеорегистраторов. Также предприятие планирует выпустить охранно-пожарную сигнализацию для централизованной или автономной защиты жилья и магазинов. Известно, что запрашивается 1 га для здания общей площадью 3500 кв. м. Ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал третьего года реализации проекта.

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Фото: Piter.TV