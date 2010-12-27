Эксперты выбрали самые полезные овсяные хлопья

К покупке рекомендованы 4 марки.

Овсяные хлопья изготавливаются из овса и являются вкусным и полезным завтраком. Также из них делают домашнее печенье и диетическую выпечку. В новом тесте Росконтроля участвовали 4 вида геркулеса — "Мистраль", Makfa, "Вкусвилл", "Русский продукт"; хлопья "Экстра" — "Клинские", и овсяные хлопья "Увелка", сорт которых производитель не указал.

Овсяные хлопья не являются вечным продуктом. И продуктом не первой свежести оказался геркулес из магазина "Вкусвилл". Его кислотное число жира оказалось несколько выше "нормы свежести" (норма не более 30 мг KOH/г.). Лучшие показатели у "Увелки".

В упаковке с овсяными хлопьями не может быть ничего лишнего). ГОСТ разрешает незначительное количество сорной примеси, но, конечно, лучше, если ее нет вообще. Органическая примесь в пределах допустимого есть в "Вкусвилл", в хлопьях "Русский продукт" есть цветковые пленки овса и слишком много.

По итогам экспертизы к покупке рекомендованы "Мистраль", Makfa, "Клинские" и "Увелка". "Вкусвилл" и "Русский продукт" занесены в список товаров с замечаниями.

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