Эксперты спрогнозировали дальнейшее повышение цен на жилье в России

Спрос в рамках льготной ипотеки останется высоким.

Аналитики агентства НКР считают, что в России цены на жилье продолжат расти, несмотря на изменения в программе льготной ипотеки.

Напомним, что весной 2020 года в стране была запущена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. В результате люди стали активно покупать жилье. Это привело также к росту цен на квартиры. Однако президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки еще над, до 1 июля 2022 года. Однако будут изменения: ставка по ипотеке составит 7%, а максимальная сумма кредита – 3 млн рублей.

Эти изменения окажут давление на динамику ипотечного рынка во второй половине года, однако спрос в рамках льготных программ останется достаточно высоким. Главные причины: доля кредитов меньше трех миллионов рублей в новых выдачах и так велика (более 50%, по оценкам НКР); спрос на семейную ипотеку заметно повысится, а цены на жилье продолжат расти, хотя и медленнее, - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост цен продлится минимум до конца этого года из-за сохраняющегося спроса. Подчеркивается, что цены вырастут также из-за подорожания стройматериалов.

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