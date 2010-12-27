Эксперты: россияне чаще всего летают в Петербург

Популярность также выросла у Казани, Ульяновска, Сургута, Уфы и Краснодара.

В понедельник, 16 декабря, стало известно о том, что россияне чаще всего летают на выходные в Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование экспертов сервиса OneTwoTrip.

По данным аналитиков, среди популярных российских направлений также значатся Казань, Ульяновск, Сургут, Уфа и Краснодар. А вот Москва теряет свою популярность среди россиян. В стоилице турпоток сократился на 4%.

Срезу зарубежных направлений лидирует Турция. Также популярностью пользуются Ереван, Прага и Анталья.

Ранее мы сообщали о том, что аналитики назвали самый загруженный зимний день в аэропортах Петербурга и Москвы.

Фото:pixabay