Эксперты рассказали, сколько лет уйдет на восстановление экономики России после пандемии

По оценкам издания "Профиль" речь идет о серьезных сроках и многомиллиардных потерях.

Не менее 5-7 лет должно уйти у российской экономики на полное восстановление после текущего кризиса. Об этом сообщает издание "Профиль" со ссылкой на мнение опрошенных экспертов. При этом реальные убытки бюджета Российской Федерации будут исчислятся триллионами рублей. Такая ситуация вызвана пандемией коронавируса, а также отдельными неудачными действиями Правительства РФ.

По мнению опрошенных журналистами аналитиков, негативные последствия коронавируса для экономики не исчерпываются паузами на локдаун и высокой смертностью. Часть возможных последствий откроется перед государствами-лидерами только в 2022 году. Среди возможных потрясений - недостаточный уровень вакцинации, введение QR-кодов, социальное расслоение населения развитых стран, инфляция, проблемы малого бизнеса.

Регулирование процесса доступа людей к отдельным благам по признаку "привитый/непривитый" вызывает массу вполне логичного недовольства у граждан. Например, очень сложно объяснить людям, почему они могут продолжать пользоваться общественным транспортом, но лишены возможности воспользоваться услугами авиаперевозчиков. Или почему невозможно посещать торговые центры, хотя крупные продовольственные магазины по-прежнему доступны для всех. А значит, в глазах простых людей данные инициативы будут выглядеть как попытка искусственного ограничения их прав и свобод, – уверен Артем Арзамасцев.

При этом послекризисное восстановление будет медленным и фактически незаметным. Власти, по мнению "Профиля", слишком оптимистично оценивают текущую ситуацию в борьбе с коронавирусом.

Фото: Piter.TV