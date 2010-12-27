Эксперты рассказали об инициативе выдвижения женщины на роль президента России

Административный аппарат главы государства уже некоторое время рассматривает выдвижение женщин-кандидатов на пост президента России.

Как сообщает ФБА"Экономика сегодня", что идея о выдвижении женщин на пост президента России уже не раз обсуждалась профильным комитетом и в среде экспертов. Об этом изданию рассказал политолог Владимир Шаповалов.

Сегодня стало известно, что администрация президента рассматривает возможность об участие в выборной гонке 2018 года. По данным редакции, на данный момент упоминаются около восьми кандидаток.

Специалисты объясняют, что какой-то дополнительной интриги по данному вопросу ждать не нужно: нет необходимости стимулировать интерес к выборам. Россияне и так достаточно интересуются предстоящим событием. Однако, несомненным плюсом для страны будет подтверждение кандидатуры женщины, готовой начать выборную кампанию на должность главы государства.Среди фамилий, которые могли бы возглавить управление Россией называют Валентину Матвиенко, Ирину Хакамаду, Ольгу Слабунову и Оксану Дмитриеву. Эксперт Владимир Шеповалов уверен, что внешность женщины-политика не будет являться главенствующей для избирателей. Ключевым фактором отбора для россиян станут те идеи, которые смогут предложить кандидатки и их реальные дела.