Эксперты рассказали о способах выхода самозанятых в России "из тени"

По мнению аналитиков, необходимость легализоваться не появится у работающих в теневой экономике россиян, даже несмотря на продление налоговых каникул на 2019 год. Здесь нужны комплексные меры

Правительство РФ планирует внести в Госдуму законопроект о порядке постановки на учет самозанятых граждан и продлении на 2019 год освобождения от уплаты НДФЛ на получаемые их доходы. Однако, легализация "серых" предприятий проблематична на данный момент. По подсчетам Минфина, объем незафиксированной налоговыми системами оплаты труда составляет около 10 трлн рублей в год.

Портал "Экономика Сегодня" приводит мнение ряда экспертов по поводу возможных "выходов из тени" самозанятых россиян.

"Действительно, несмотря на желание государства стимулировать самозанятых граждан платить законно установленные налоги, эти попытки очень малорезультативны и в основном не работают. Предоставление налоговых каникул в данном случае является недостаточной мерой, поэтому необходимо иным образом стимулировать граждан. Так как для одних граждан этот доход является основным источником для общего совокупного дохода семьи, а для других небольшая серая зарплата является небольшим приработком к зарплате, то доходы самозанятых по стране сильно разнятся. И чем дальше от центра, тем меньше доходы самозанятых. В этой связи возникают вопросы к самой патентной системе налогообложения – ее необходимо совершенствовать, развивая за счет дифференциации, учитывающей особенности бизнеса и регионального развития." – заявляет доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

Дополнительный вариант выхода "теневого" бизнеса в России, кроме налоговых каникул, не дающих сильного эффекта, является переход на прогрессивную шкалу налогообложения. Большая часть самозанятых на данный момент получают доход чуть выше прожиточного минимума, а косвенное налоговое давление на них оказывает большее действие, чем у высокодоходного бизнеса.

"В этой связи самозанятые рассматривают уход от налогов как способ компенсации той налоговой нагрузки, которая складывается в силу особенностей нашей налоговой системы. Здесь нужен комплексный подход. Кроме продления налоговых каникул нужно совершенствовать патентную систему налогообложения и работать над переходом к прогрессивной шкале, при которой доходы малоимущих граждан будут освобождаться от НДФЛ. Такой подход не только позволит "вывести из тени" большую часть самозанятых, но и поможет решить проблему растущего социального расслоения." – резюмирует Алисен Алисенов.

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