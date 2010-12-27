Эксперты рассказали о сильных сторонах парка "Россия - моя история"

В Петербурге открылся интерактивный парк "Россия - моя история". Руководители петербургских музеев рассказали о достоинствах этого проекта.

В начале следующей недели в Петербурге откроется уникальный музей-парк "Россия - моя история". Перед официальным стартом работы проекта его смогли посетить и оценить эксперты: историки, журналисты, директора других музеев Северной столицы. Объект произвел впечатление на коллег-музейщиков. Специалисты отметили, что парк открылся ранее намеченного срока, а также высоко оценили его технологические возможности.

"Наряду с мультимедиа, тут есть залы для организации временных выставок. Несмотря на то, что в городе, казалось бы, достаточно музеев, но выставочных пространств все равно не хватает. Комплекс станет еще и одним из них", – отметил Владимир Гронский, директор Государственного мемориального музея им. А.В. Суворова.

"Пройдясь по экспозиции, можно сказать, что есть ряд моментов, над которыми нужно работать. При этом современная форма подачи материала позволяет привлекать внимание аудитории, есть все условия для творческого дискуссионного подхода", – отметил Александр Колякин, директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

"Я думаю, что выставка прекрасная. Это прекрасный эксперимент, очень правильно сделанный. Выставка основана на мультимедийности без попытки смешивать подлинность и мультимедийность. Во-вторых, это на уже две трети написанный учебник русской истории – больше ничего и не нужно. В целом выставка очень интересная, мне безумно интересно ее осматривать", - сказал глава Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Исторический парк занимает площадь 14 тысяч квадратных метров и оборудован 1000 единиц мультимедийной техники, благодаря которой посетители музея смогут познакомиться с более чем 1000-летней историей России. Музей расположен на Бассейной улице неподалеку от СКК. Посещение музея будет бесплатным для всех желающих до лета 2018 года.