Эксперты рассказали о последствиях тяжелых форм COVID-19. С заявлением выступил ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын.
По его словам, тяжёлое течение COVID-19 — особенно у пожилых, - вызывает необратимое поражение лёгочной ткани.
У пожилых людей регенерация легочной ткани развита в очень слабой степени.
Фёдор Лисицын, ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи
Он подчеркнул, что это провоцирует фиброз ткани, который также возможен после пневмонии или других лёгочных заболеваний.
Ранее мы писали, что Боткинская больница заполнена пациентами с COVID-19 на 99%.
Видео: YouTube / Россия 24
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