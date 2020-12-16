Это вызывает необратимое поражение лёгочной ткани.

Эксперты рассказали о последствиях тяжелых форм COVID-19. С заявлением выступил ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын.

По его словам, тяжёлое течение COVID-19 — особенно у пожилых, - вызывает необратимое поражение лёгочной ткани.

У пожилых людей регенерация легочной ткани развита в очень слабой степени. Фёдор Лисицын, ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи

Он подчеркнул, что это провоцирует фиброз ткани, который также возможен после пневмонии или других лёгочных заболеваний.

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