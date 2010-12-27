Эксперты: промышленный туризм в Петербурге набирает популярность 

В Петербурге более 50 фабрик и заводов проводят соответствующие экскурсии.

В четверг, 25 декабря, стало известно о том, что промышленный туризм в Петербурге набирает популярность. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Северной столице экскурсии по предприятиям проводят около 50 фабрик и заводов. Представители промышленных объектов отмечают, что такие экскурсии приносят небольшой доход. Входные билеты редко превышают тысячу рублей. Отметим, что на некоторые заводы Петербурга вовсе экскурсии бесплатные.

В то же время эксперты видят в индустриальном туризме больше перспективы.

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Фото: www.reph.ru