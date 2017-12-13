Госдума готовит законопроект о частных военных компаниях после успеха ЧВК "Вагнер" в Сирии

Госдума РФ готовит законопроект о частных военных компаниях.

Война в Сирийской арабской республике вскрыла острую, но необсуждаемую тему существования и участия частных военных компаний (ЧВК) в вооруженных конфликтах во многих горячих точках. Сегодня, когда цена человеческой жизни становится все выше, военные кураторы стран Запада и США не особо стремятся бросать в бой неподготовленных солдат. Сами американцы и европейцы выражают протесты против отправки национальных вооруженных сил для участия в конфликтах за тысячи километров от дома. В такие моменты возникает потребность в услугах специально обученных, профессионально подготовленных людей. Однако, если раньше их нанимали государства или представители элиты, то сегодня же их услуги предлагают коммерческие структуры - частные военные компании (ЧВК).

Стоит отметить, что подобный бизнес зародился порядка 50 лет назад, но в последние десятилетия он стал носить массовый характер. Об этом говорят появляющиеся, по большей части в США и Великобритании, частные военные компании. Самые скандальные и известные из них - американские DynCorp, Blackwater, FDG Corp ("Группа R"), а также британские Aegis Defence Services, Erinys International.

В основном, бойцы ЧВК предлагают услуги по охране или обороне военных объектов, правительственных зданий и подобных предприятий, однако, они могут и непосредственно участвовать в боевых действиях.

В последние годы в СМИ стала активно муссироваться информация о создании подобных организаций в России. В особенности выделяют так называемую частную военную компанию "Вагнера". Стоит отметить, что международное право прямо не запрещает предлагать подобного рода "услуги", отказывая бойцам только в статусе участника боевых действий.

Из России в Сирию в составе ЧВК "Вагнера" едут добровольцы, которые в первую очередь делают это из патриотических соображений, а не ради финансовой выгоды. Зачастую, они работают в САР в качестве военных советников. Кроме того, бойцы ЧВК занимаются в Сирии охраной ключевых точек, а также принимают участие в важнейших операциях в ходе борьбы с террористами совместно с проправительственными ополченцами.

"ЧВК на то и существуют, чтобы делать нужные вещи в таких местах, где появление официальных вооруженных сил является нежелательным". Главный редактор PolitRussia.ru Руслан Осташко

Спикер напоминает, что даже советские власти отправляли в Корею своих военных советников, которые числились корреспондентами газеты "Правда".

Сегодня в России все чаще говорят о внесении в законодательство изменений, которые бы позволили создавать и использовать ЧВК на легальных основах. Накануне стало известно, что экспертный совет при комитете Государственной думы по обороне начал работу по формированию рабочей группы для обсуждения законопроекта о частных военных компаниях (ЧВК).

Обсуждение этого вопроса отчасти вызвано недавним громким инцидентом, произошедшим в Сирии 7 февраля. Тогда, по данным МИД, погибло пять человек. В то же время офицер, председатель "Лиги ветеранов военных конфликтов", которого называют руководителем ЧВК "Вагнера", Андрей Трошев сообщил, что погибших добровольцев было четырнадцать.

Фото: Вконтакте/pmcgroup, ZUMAPRESS.com