Эксперты предрекли ТЦ города нелегкие времена

Московский экономист, оглядываясь на опыт столицы, предсказал похожую ситуацию в Петербурге.

Учитывая, что в ближайшем будущем торговые центры Петербурга обещали открыть, некоторые эксперты склонны думать, что Северная столица повторит историю Москвы.

Экономист Андрей Бунич в интервью изданию "Невские Новости" поделился своими мыслями по поводу сложившейся ситуации. Администрация Петербурга намерена связаться с федеральным Роспотребнадзором, если у местного не хватит полномочий. Смольный попытается убедить ведомство, что безопасность жителей будет обеспечена полностью. Однако, вместе с тем, эксперты уверены, что ТЦ ждут нелегкие времена: после большого наплыва покупателей может наступить резкое падение спроса.

Бунич рассказал, что центры открылись в начале июля, но бизнес арендаторов окупается с большим трудом. Прибыль минимальная, но для многих это лучше, чем простой. Делать какие-либо прогнозы еще рано. Бизнесмены стараются снизить издержки: там где работали 5 продавцов, теперь один или два.

Так, главный архитектор столицы полагает, что торговые центры уже изжили себя, как формат бизнеса, поэтому в ближайшее время они начнут закрываться, а помещения будут перепрофилировать. Карантин помог ускорить тенденцию: сейчас несколько ТЦ двух столиц уже продают. На плаву смогут остаться только самые популярные и обеспеченные хорошей транспортной доступностью.

Такжие издание "Невские новости" провело опрос, чем петербуржцы займутся первым делом, когда откроют торговые центры. На момент публикации материала, данные следующие:

Ранее мы писали, что в Петербурге владельцы ТЦ пожаловались Путину на действия Смольного.

Фото: Piter.TV