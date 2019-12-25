Эксперты предложили закрыть школьные столовые как устаревшие

Взамен предлагается создать единые центры по производству и доставке продукции в школы.

Организация социального питания в школах сталкивается со множеством вызовов, часть из которых не удается решить до сих пор. Особенно остро проблема стоит в Санкт-Петербурге. Эксперты уверены, что для решения существующих вопросов необходимо создать единые стандарты организации питания учащихся.

Начальник отдела прогнозирования технологических исследований и инновационного развития НИИ детского питания – филиал ФГБУН "ФИЦ Питания и Биотехнологии" Елена Симоненко считает, что большинство школьных пищеблоков в настоящее время не в состоянии обеспечивать соблюдение всех необходимых норм по производству детского питания. По ее мнению, необходимо создать единые центры по производству продукции, чтобы затем доставлять ее в школы.

Наиболее предпочтительным вариантом, как я считаю, станет промышленное производство питания, так как на предприятии это легче контролировать от закупок сырья до изготовления готового продукта. подчеркнула Симоненко

Основная проблема при изготовлении обедов частными поставщиками в том, что невозможно проконтролировать из каких продуктов готовится еда. Наличие проблемы подтверждается локальными инцидентами. В числе последних можно назвать связанный с деятельностью одного из крупнейших поставщиков на рынке Санкт-Петербурга – компании "Артис-детское питание".

О различных нарушениях на производстве рассказал один из сотрудников компании, проработавший на предприятии около двух месяцев. По словам мужчины, за это время ему так и не удалось получить документы, подтверждающие трудоустройство. Он указал, что на пищеблоке "Артис" работники не соблюдают нормы СанПиН, находясь в цехе без специальной рабочей одежды. Мужчина также отметил, что "Артис" использовал столовую школы № 93 в Шушарах в качестве пищеблока для приготовления еды для других учебных заведений. Это тоже существенное нарушение.

Стоит отметить, что в СМИ ранее появлялись фотографии с производства в указанной школе. Имеющий доступ к складским помещениям мужчина рассказал, что на предприятии часто не хватает продукции, из-за чего еду готовят с нарушениями технологических карт, а на столы к ученикам попадают урезанные порции.

Единая система промышленного производства продукции может улучшить ситуацию с социальным питанием в школах и детских садах. Централизованные предприятия проще контролировать, а значит, это даст возможность не сомневаться в качестве поставляемой продукции.

Фото: пресс-служба Смольного