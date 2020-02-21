Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина. Аналитику провел Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым. О документе рассказали в РБК.
Социологи установили, что чаще всего россияне переживают о том, что в стране не будет стабильности. Президента Путина считают гарантом внутриполитической системы власти. Эксперты отмечают, что глава государства дал несколько сигналов о том, что он не останется навсегда. Предложенные им поправки в Конституцию не направлены на продление срока полномочий. Согласно проведенным выборам президент будет управлять страной до 2024 года. Однако активизация тревоги населения в связи с будущим уходом Путина от руководства страной начинается уже сейчас.
Ранее эксперты назвали пользу ночных кошмаров.
Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin
Обсуждение ( 0 )
Праздник к нам приходит! Ждём не дождёмся!!!
А ты рожу открой..
Чем дольше он сидит у власти, тем нестабильнее становится система! Очень тревожно за то, что "солнцеликий" и его подельники уйдут от ответственности...
Пусть так назывемые эксперты знают что столбов в России хватит что бы перевешать все ***** ворье во главе с путиным. Скорей бы уже начать заниматься этим приятным для народа делом.