Местные жители боятся за политическую систему внутри страны.

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина. Аналитику провел Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым. О документе рассказали в РБК.

Социологи установили, что чаще всего россияне переживают о том, что в стране не будет стабильности. Президента Путина считают гарантом внутриполитической системы власти. Эксперты отмечают, что глава государства дал несколько сигналов о том, что он не останется навсегда. Предложенные им поправки в Конституцию не направлены на продление срока полномочий. Согласно проведенным выборам президент будет управлять страной до 2024 года. Однако активизация тревоги населения в связи с будущим уходом Путина от руководства страной начинается уже сейчас.

Ранее эксперты назвали пользу ночных кошмаров.

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin



