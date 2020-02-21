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Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

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Местные жители боятся за политическую систему внутри страны.

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина. Аналитику провел Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым. О документе рассказали в РБК.

Социологи установили, что чаще всего россияне переживают о том, что в стране не будет стабильности. Президента Путина считают гарантом  внутриполитической системы власти. Эксперты отмечают, что глава государства дал несколько сигналов о том, что он не останется навсегда. Предложенные им поправки в Конституцию не направлены на продление срока полномочий. Согласно проведенным выборам президент будет управлять страной до 2024 года. Однако активизация тревоги населения в связи с будущим уходом Путина от руководства страной начинается уже сейчас.

Ранее эксперты назвали пользу ночных кошмаров.

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin


 

Теги: опрос, страхи, уход путина
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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Аноним
Сегодня 9:38

Праздник к нам приходит! Ждём не дождёмся!!!

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 9:42

А ты рожу открой..

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Аноним
Сегодня 9:41

Чем дольше он сидит у власти, тем нестабильнее становится система! Очень тревожно за то, что "солнцеликий" и его подельники уйдут от ответственности...

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Аноним
Сегодня 9:45

Пусть  так назывемые эксперты знают  что столбов  в России  хватит  что бы перевешать все ***** ворье во главе с путиным.   Скорей бы  уже  начать  заниматься этим  приятным для народа  делом.  

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